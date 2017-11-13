Курс Bitcoin зріс на тисячу доларів

У понеділок курс Bitcoin відновлюється після обвалу на минулому тижні, коли вартість криптовалюти падала з 7,9 тисяч доларів до 5,6 тисяч доларів.

Про це пише FinClub.

Мінімальне значення котирувань Bitcoin вночі становило 5,627 тисяч доларів, але вже до 14:30 вони зросли до 6,77 тисяч доларів.

Зараз Bitcoin коштує 6,509 тисяч доларів, демонструючи зростання на 11,13%, повідомляє Coindesk.

Нагадаємо, сукупна вартість ринку криптовалюти досягла рекордного показника в 202 млрд доларів.