Курс Bitcoin зріс на тисячу доларів
Понеділок, 13 листопада 2017, 19:44
У понеділок курс Bitcoin відновлюється після обвалу на минулому тижні, коли вартість криптовалюти падала з 7,9 тисяч доларів до 5,6 тисяч доларів.
Про це пише FinClub.
Мінімальне значення котирувань Bitcoin вночі становило 5,627 тисяч доларів, але вже до 14:30 вони зросли до 6,77 тисяч доларів.
Зараз Bitcoin коштує 6,509 тисяч доларів, демонструючи зростання на 11,13%, повідомляє Coindesk.
Нагадаємо, сукупна вартість ринку криптовалюти досягла рекордного показника в 202 млрд доларів.
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