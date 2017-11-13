Американці інвестують 150 мільйонів доларів в українське авіабудування

Держконцерн "Укроборонпром", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і американська Oriole Capital Group домовилися про залучення 150 мільйонів доларів інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Відповідно до домовленості, ХДАВП, що входить до складу Укроборонпрому, отримає замовлення на серійне виготовлення літаків.

Домовленості були досягнуті під час міжнародної виставки Dubai Airshow-2017, яка зараз проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

В першу чергу мова йде про серійне виробництво на потужностях ХДАВП Ан-74 в різних модифікаціях.

У свою чергу Oriole Capital Group отримає право на інвестиції в виробництво, модернізацію і збут цих літаків.

Ключовим елементом цього партнерства є модернізація існуючого виробництва, повне залучення всіх 3 тис фахівців харківського підприємства, а також програма з модернізації літаків і авіоніки, яка допоможе підвищити унікальні експлуатаційні можливості літака Ан-74.

Крім того, ХДАВП буде отримувати замовлення на виготовлення запасних частин для літальних апаратів, проведення технічного обслуговування і навчання пілотів.

"Вперше на авіабудівне підприємство нашої країни заходить потужний інвестор міжнародного рівня, який планує вкладати кошти протягом багатьох років", - заявив гендиректор Укроборонпрому Роман Романов.

Раніше журналісти програми "Наші Гроші" повідомляли, що "Укроборонпром", який очолюють наближені до президента менеджери, перераховує десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.

Після цього "Укроборонпром" запевняв, що не працює з "прокладками" і діє прозоро.

Економічна правда