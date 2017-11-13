МВФ слідом за НБУ погіршив прогноз інфляції

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання української економіки цього року на рівні 2% і погіршив прогноз середньорічної інфляції на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.

Про це повідомляється в регіональному економічному прогнозі для Європи.

Прогноз зростання ВВП наступного року не змінився і залишився на рівні 3,2%, в 2019 році - 3,5%.

Частка інвестицій у ВВП становитиме 21% (у 2017 році), 23,2% (2018), 25,1% (2019).

Прогноз інфляції на 2018 рік погіршився на 0,4 процентних пункти - до 10%, на 2019 рік - на 0,5 процентних пункти - до 7%.

Внутрішній попит у поточному році, згідно з прогнозами, зросте на 4,1%, у 2018 році - на 4%, у 2019 році - на 4,2%.

Безробіття цього року сягне позначки у 9,5%, в наступному - 9,3%, у 2019 році - 8,8%.

Державний борг до ВВП - 86,2% (у 2017 році), 83,5% (у 2018), 77,9% (у 2019).

Нагадаємо, раніше, 26 жовтня, Національний банк погіршив прогноз по інфляції на 2017 рік з 9,1% до 12,2%.

У Нацбанку прогнозують, що за підсумками 2018 року інфляція становитиме 7,3% (попередній прогноз – 6,0%). Прогноз інфляції на 2019 рік залишився незмінним – 5,0%.

НБУ також підвищив прогноз зростання ВВП України у 2017 році до 2,2%.

Економічна правда