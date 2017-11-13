НБУ пояснив підвищений попит українців на валюту

Перевищення покупки валюти населенням над продажем в жовтні вперше з січня 2015 року пов'язане з валютною лібералізацією і сезонним фактором.

Про це заявив заступник глави Національного банку Олег Чурій в програмі "Перша Шпальта", передає FinClub.

"Ми вважаємо, що є два фактори. Перший - це те, що НБУ проводить лібералізацію і в серпні цього року ми дозволили банкам продавати більше валюти з позиції, і вони стали більше валюти продавати населенню. З іншого боку, восени ми завжди маємо сезонний фактор - це і покупка валюти населенням, і покупка валюти "сірою" економікою", - сказав він.

Заступник голови НБУ зазначив, що ситуація на валютному ринку спокійна і збалансована.

"На сьогодні ми маємо сприятливу зовнішньоекономічну середу. Ціни на товари українського експорту знаходяться на високому рівні, це стосується металургії, ми маємо непоганий урожай, який також забезпечує експортні надходження, ми бачимо ситуацію з надходженням коштів в українські ОВДП. Все це призводить до значних надходжень валюти ", - зазначив Олег Чурій.

Нагадаємо, вперше за три роки українці купили більше валюти, ніж продали.