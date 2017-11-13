Невістка Порошенка разом з олігархом Косюком зайнялись аграрними інноваціями

Співзасновники проекту Radar Tech Юлія Порошенко і Максим Бахматов разом з агрохолдингом Косюка "Миронівський Хлібопродукт" анонсували запуск акселератора аграрних інновацій.

Про це невістка Порошенка повідомила в інтерв'ю latifundist.

"Мені здається, що для будь-якої інноваційної команди головним призом стане отримання такого замовника, як МХП, і укладання з ним комерційного контракту на реалізацію своєї ідеї", - зазначила Порошенко.

Відзначається, що в проект будуть відібрані близько 30 стартапів, 10 з яких пройдуть повноцінну акселерацію, а переможці зможуть втілювати в життя свої ідеї разом з МХП.

Нагадаємо, за січень-липень 2017 Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка отримав 942 млн гривень дотацій.