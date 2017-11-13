Митники зафіксували 6-кратне збільшення ввезення вживаних авто

За січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення вживаних авто на українських митницях зросли у 6 разів.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

"Якщо раніше в середньому за місяць ввозилося близько 1 тисячі вживаних авто, то у поточному році – майже 6 тисяч авто щомісячно, а у жовтні ввезено понад 7 тисяч таких автомобілів", - зазначили в ДФС.

За 10 місяців 2017 року на митну територію України імпортовано 123 тис. автомобілів та сплачено до бюджету 17,4 млрд грн митних платежів. З них 56 тис. – вживаних транспортних засобів, з імпорту яких сплачено 4,3 млрд грн митних платежів.

Як пояснюють у ДФС, такому зростанню сприяли внесені зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, якими знижено ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що були у використанні в 10-20 разів.

"Це сприяло зменшенню загального податкового навантаження, яке на сьогодні становить приблизно 35-40% до вартості автомобіля. До набрання чинності закону акцизний податок був настільки великий, що податкове навантаження на вживаний транспортний засіб сягало 90% – майже стільки, скільки коштував цей автомобіль", - зазначають в ДФС.

Зазначена норма діє з 1 серпня 2016 року (часу набуття чинності Закону України "Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів") до 31 грудня 2018 року.

Скористатися можливістю ввезення транспортних засобів за зниженими ставками акцизного податку можуть як фізичні так і юридичні особи.

Як повідомлялося, вересневі продажі нових легкових авто в Україні відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%.

Економічна правда