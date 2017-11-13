У Німеччині ініціюють скасування 8-годинного робочого дня

У Німеччині закликали запровадити гнучкіший графік роботи для підтримки конкурентоспроможності німецьких компаній.

Про це заявив глава Ради економічних експертів при уряді ФРН Крістоф Шмідт 12 листопада 2017 року, передає DW.

"Фірми, які хочуть вижити в новому, просякнутому цифровими технологіями світі, повинні бути маневреними та вміти швидко скликати свої команди", - сказав він.

"Переконання, що робочий день починається в офісі вранці та закінчується після виходу з офісу, застаріло", - вважає Шмідт. Водночас він застеріг від прихованого збільшення робочого часу внаслідок реформи.

"Можливо, роботодавцям цього й хотілося б, але має йтися винятково про те, щоб існуючий робочий час гнучкіше розподілявся протягом дня і тижня", - пояснив фахівець.

Зазначено, що Рада економічних експертів передала свої висновки канцлеру ФРН Анґелі Меркель.

Реформа трудового законодавства - одна з тем переговорів щодо створення коаліції "Ямайка" у складі християнських демократів, "зелених" та вільних демократів у Бундестазі нового скликання.

У Німеччині роботодавці давно виступають за скасування восьмигодинного робочого дня та збереження чинної норми щодо обмеження праці 48 годинами на тиждень.

Вони також виступають за скорочення з 11 до 9 годин зафіксованої в законодавстві норми обов'язкової перерви між робочими днями.

Водночас профспілки - проти, бо остерігаються фактичного збільшення робочого часу для працівників.