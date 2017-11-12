Компанія IBM створила найпотужніший квантовий комп'ютер

Американська компанія IBM створила прототип процесора з 50 квантовими розрядами.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Popular Mechanics".

Даріо Джил, який очолює відділ досліджень квантових обчислень і штучного розуму, заявив, що вчені успішно побудували і виміряли прототип процесора з 50 квантовими розрядами.

За словами Джила, квантовий комп'ютер з такою потужністю створений вперше.

В інформації зазначається, що технологія квантових обчислень дає змогу здійснювати обчислення з набагато більшою швидкістю, ніж у сучасних комп'ютерів.

"Квантові обчислення – це технологія, яка ще перебуває на ранніх стадіях розвитку. Вона використовує особливості квантової фізики для здійснення обчислень з набагато більшою швидкістю, ніж у сучасних комп'ютерів", – йдеться в матеріалі.