Голова Європейської ради квапить ЄС із блокуванням Nord Stream 2

Глава Європейської ради закликав країни ЄС швидко підготувати законодавство, яке може перешкодити в реалізації проекту Nord Stream 2.

Про це пише Польське радіо.

Очільник Європейської ради з листом у цій справі звернувся до лідерів країн Євроспільноти.

Проти спорудження другої гілки Північного газогону виступає, зокрема, Польща. Варшава аргументує, що проект російського газового монополіста є загрозою для громадської безпеки.

Ще не всі лідери отримали цей лист, тому його не опубліковано, але послання є таким, щоб країни ЄС якомога швидше зайнялися проектом змін у газовій директиві, який кілька днів тому запропонувала Європейська комісія.

У Брюсселі уточнено, що правила мають стосуватися всіх газопроводів, також призначених для імпорту сировини, включно з морською частиною.

В дотеперішній директиві не стверджено однозначно, як трактувати відрізки на міжнародних водах. Це відкривало можливість різних тлумачень і форсування Nord Stream 2.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

Тоді президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Брюссель готовий негайно реагувати, якщо санкції зашкодять економічним інтересам ЄС.