До річниці націоналізації Приватбанк отримає нового керівника

До річниці націоналізації Приватбанку буде представлений новий голова правління і їм буде іноземець.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва.

Автор зазначає, що після судового позову екс-власників проти Олександра Шлапака, всі вітчизняні претенденти на пост голови хотіли отримати від чинної влади хоч якийсь імунітет.

"І теоретично подібні гарантії їм могли б надати на Банковій. Але там, очевидно, не готові нічого гарантувати. Тому головою правління найбільшого в країні банку, втягнутого в сотні судів з олігархами, їхніми партнерами, власниками бондів і колишніми позичальниками, стане іноземець", - пише автор.

"В НБУ раді - вважають, що це обмежить можливості для маніпуляцій. Заодно, правда, зведе до мінімуму бажання битися за інтереси платників податків і взагалі вплутуватися у всю цю історію. Нерезиденти на цій посаді доречні вже перед продажем банку, а не зараз, коли треба засукати рукави і вигрібати лопатою", - йдеться в статті.

Нагадаємо, 21 липня Наглядова рада Приватбанку задовольнила прохання Олександра Шлапака про відставку з посади голови правління.

Виконуючим обов’язки голови правління банку призначили Галину Пахачук.