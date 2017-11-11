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Гройсман закликає не відкладати прийняття бюджету "під ялинку"

Субота, 11 листопада 2017, 15:22

Прем'єр-міністр вважає за необхідне не зволікати з ухваленням державного бюджету на 2018 рік.

Про це він заявив 11 листопада у кулуарах з'їзду політичної партії "Народний фронт", повідомляє "Укрінформ".

"Ми презентували бюджет (на 2018 рік - ред.), він є збалансованим і дуже чітко пріоритезованим: оборона, освіта, охорона здоров'я, децентралізація, ряд регіональних проектів, має бути збережена регіональна політика держави, модернізація українських доріг, курс на енергетичну незалежність - це все те, що є основами цього бюджету", - сказав він.

"Ми вже декілька місяців працюємо з комітетами парламенту - я бачу,  що в принципі ми порозуміємось", - відзначив прем'єр.

"Думаю, нам потрібно не відкладати прийняття бюджету "під ялинку", а треба приймати його якомога швидше в рамках всіх парламентських процедур", - наголосив Гройсман. 

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