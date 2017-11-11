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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Субота, 11 листопада 2017, 11:01

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 4 копійки, Національний банк встановив його на 13 листопада на рівні 26,51 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,9 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4731 гривні.

Нагадаємо, 10 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,50-26,52 гривні за долар.

Економічна правда

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