В Україні зросли продажі вживаних авто
З початку року в Україні було поставлено на облік понад 44 тисячі імпортованих легкових авто, що були у використанні.
Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".
Як наголошується, це в 4,5 рази більше ніж за перші десять місяців 2016 року.
За даними асоціації, у жовтні на первинному автомобільному ринку із загальної кількості 13,148 тисяч зареєстрованих легкових автомобілів 5,496 тисяч штук прийшлося на такі, що були в експлуатації.
"У порівнянні з результатом жовтня минулого року кількість первинних реєстрацій автомобілів з пробігом зросла на 78%", - йдеться у повідомленні.
Частка вживаних автомобілів на жовтневому ринку досягла значення 42%.
Як повідомлялося, вересневі продажі нових легкових авто в Україні відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%.
Економічна правда
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