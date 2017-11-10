В Україні зросли продажі вживаних авто

З початку року в Україні було поставлено на облік понад 44 тисячі імпортованих легкових авто, що були у використанні.

Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".

Як наголошується, це в 4,5 рази більше ніж за перші десять місяців 2016 року.

За даними асоціації, у жовтні на первинному автомобільному ринку із загальної кількості 13,148 тисяч зареєстрованих легкових автомобілів 5,496 тисяч штук прийшлося на такі, що були в експлуатації.

"У порівнянні з результатом жовтня минулого року кількість первинних реєстрацій автомобілів з пробігом зросла на 78%", - йдеться у повідомленні.

Частка вживаних автомобілів на жовтневому ринку досягла значення 42%.

Як повідомлялося, вересневі продажі нових легкових авто в Україні відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%.

Економічна правда