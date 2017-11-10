Заправки групи "Приват" знову змінили власників

Група "Приват" у вересні здійснила чергову заміну юридичних осіб, які керують автозаправними станціями.

Про це свідчить аналіз enkorr переліку юросіб мережі за період з лютого по вересень 2017 року.

Виняток становлять станції ПАТ "Укрнафта", переведення яких на нові юрособи є юридично складним.

Так, у вересні 2017 року 35 "старих" юридичних осіб передали 715 АЗС групи (бренди ANP, Sentosa, "Авіас", "Мавекс" і ін.) на 30 "нових", створених переважно влітку цього року.

Винятком стала Вінницька область, де 16 АЗС "Авіас" з ТОВ "Астра Корпорейт" були переведені на "Промкоммерцгрупп", яка з лютого в цій області володіла 13 АЗС ANP.

В інших областях АЗС перереєструвалися на нові компанії. Наприклад, у Дніпропетровській області ТОВ "Інтелтокс" поступилася 10 АЗС під брендом ANP новоствореній "Елунда". 24 АЗС під брендами Rubix і "Юкон" були переведені з "Інтеркепітал" на "Алеант Компані".

Керуюча 18 АЗС Sentosa Oil "Тех-Дилер-Макс" передала їх "Опт-Фортуні". "Еліс Супер" і "Софт-Моб" поступилися 34 і 17 АЗС "Авіас" компаніям "Смартхолд Компані" і "Лонтаун", відповідно.

Зміна юросіб у вересні пройшла в більшості областей. Але в той же час під "старими" юрособами продовжують працювати 281 станція групи (24 юрособи без урахування "Укрнафти"), з яких, зокрема, 62 АЗС в Запорізькій області, 44 - у Полтавській, 43 - в Одеській, 38 - у Чернігівській, 24 - у Волинській, 17 - у Вінницькій, 7 - в Донецькій, по три - в Дніпропетровській і Житомирській, дві Херсонській, одна - в Київській та інші.

Попередня масова зміна юросіб АЗС "Привату" пройшла в лютому цього року і була більш масштабною, ніж нинішня. Тоді було перереєстровано 858 АЗС на 40 юридичних осіб.

Відзначимо, що "Приват", маючи в своєму розпорядженні розгалужену мережу АЗС в Україні, в ряді регіонів займає монопольне становище. Зокрема, в Дніпропетровській (54% ринку), Запорізькій (47%), Рівненській (45%), Сумській, Житомирській, Чернігівській (всі - 37%), Черкаській (36%), Херсонській (32%) областях.

"Приват" проводить регулярну зміну юридичних осіб, які керують станціями у всіх регіонах. Директор однієї з великих мереж АЗС раніше пояснював, що часта зміна юросіб може свідчити про наявність у управляючих компаній невиконаних зобов'язань перед держорганами та/або претензій з їх боку.

Крім того, зміна юросіб також дозволяє мережі уникати штрафів від АМКУ за монопольне становище, а також ухилятися від відповідальності в разі претензій комітету про змову на локальних ринках.