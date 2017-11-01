Міжбанк закрився зниженням гривні
Середа, 1 листопада 2017, 19:47
1 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,88-26,89 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,88-26,89 гривні;
Євро - 31,26-31,28 гривні;
Російський рубль - 0,4616-0,4625 гривні.
Нагадаємо, 1 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,86-26,88 гривні за долар.
Економічна правда
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