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Міжбанк закрився зниженням гривні

Середа, 1 листопада 2017, 19:47

1 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,88-26,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,88-26,89 гривні;

Євро - 31,26-31,28 гривні;

Російський рубль - 0,4616-0,4625 гривні.

Нагадаємо, 1 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,86-26,88 гривні за долар.

Економічна правда

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