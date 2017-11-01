Нацбанк назвав причини знецінення гривні

Національна валюта України за місяць станом на 30 жовтня подешевшала до долара США за офіційним курсом на 1,3%.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку за жовтень.

У звіті також відзначається, що в порівнянні з початком року вартість гривні до долара залишається вище на 1,2%.

"На валютному ринку тривало превалювання девальваційного тиску на гривню, викликане зростанням попиту на іноземну валюту з боку підприємств паливно-енергетичного комплексу, автотрейдерів і фармацевтичної галузі", - йдеться в огляді.

Крім того, у НБУ заявили, що знецінення гривні посилювалося погіршенням кон'юнктури готівкового валютного ринку - знижувалися обсяги пропозиції готівкової валюти з боку населення і одночасно зростав попит на неї.

Нагадаємо, у вересні курс гривні до долара США девальвував на 3,7%.

Економічна правда