Підвищені пенсії отримали не всі пенсіонери
Після перерахунку пенсії підвищено для 10,2 мільйона осіб з жовтня, але виплачено це підвищення в жовтні 6,9 мільйона пенсіонерам.
Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, інші пенсіонери отримають доплату в листопаді.
Доплату до 200 грн отримало 4,79 млн осіб, доплату в розмірі 200,01 грн - 500 грн - 2,07 млн осіб, від 500,01 грн до 1000 грн - 1,292 млн, і ще 2,083 млн отримали доплату більше 1 тисячі гривень .
"У жовтні підвищення пенсії отримали понад 6,9 млн пенсіонерів, розмір підвищення яких перевищував 140 грн. Ті ж, у кого розмір підвищення менше, отримають доплату за жовтень з підвищеним розміром в листопаді", - заявили в міністерстві.
Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.
Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.
Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
З основними змінами можна ознайомитися тут.
Читайте також: Пенсійна реформа: другий етап. Яких ще змін чекати українцям
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.