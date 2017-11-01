Підвищені пенсії отримали не всі пенсіонери

Після перерахунку пенсії підвищено для 10,2 мільйона осіб з жовтня, але виплачено це підвищення в жовтні 6,9 мільйона пенсіонерам.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, інші пенсіонери отримають доплату в листопаді.

Доплату до 200 грн отримало 4,79 млн осіб, доплату в розмірі 200,01 грн - 500 грн - 2,07 млн ​​осіб, від 500,01 грн до 1000 грн - 1,292 млн, і ще 2,083 млн отримали доплату більше 1 тисячі гривень .

"У жовтні підвищення пенсії отримали понад 6,9 млн пенсіонерів, розмір підвищення яких перевищував 140 грн. Ті ж, у кого розмір підвищення менше, отримають доплату за жовтень з підвищеним розміром в листопаді", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

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Економічна правда