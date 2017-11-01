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НАЗК не виявило e-декларацій з ознаками незаконного збагачення

Середа, 1 листопада 2017, 13:00

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведених перевірок не виявило електронних декларацій посадовців з ознаками незаконного збагачення.

Про це йдеться в офіційній відповіді НАЗК аналітику ГО "Антикорупційний штаб" Антону Марчуку.

"Кількість декларацій, у яких за результатами повної перевірки виявлено ознаки незаконного збагачення та висновки щодо яких направлено до правоохоронних органів, станом на 31 жовтня - нуль", - йдеться у відповіді агентства.

НАЗК розпочало 524 повних перевірки, завершило - 81. В семи деклараціях вказана недостовірна інформація.

Економічна правда

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