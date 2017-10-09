НБУ та Мінфін реструктуризували 220 мільярдів держборгу

Національний банк та Міністерство фінансів завершили репрофайлінг облігацій на 220 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Загальний обсяг портфелю ОВДП у власності НБУ наразі становить 360,6 млрд гривень, з яких під репрофайлінг підпали облігації номіналом 219,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, приблизно 145,2 млрд гривень від загального портфелю ОВДП були конвертовані у довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив’язкою доходності до рівня інфляції, і ще близько 74,4 млрд гривень - у довгострокові гривневі облігації різної строковості погашення з фіксованими процентними ставками.

"Решта портфелю залишилась без змін (з фіксованим рівнем дохідності)", - повідомляє прес-служба.

"Погашення облігацій, за якими було проведено репрофайлінг, відбуватиметься рівномірно - приблизно по 12 млрд гривень щороку до 2047 року. Такий підхід до погашення основної суми боргу дозволить рівномірно розподілити навантаження на бюджет протягом 30 років", - пояснив міністр фінансів Олександр Данилюк.

При цьому, наголошують в НБУ, наявність одночасно облігацій з фіксованою та плаваючою ставками забезпечить диверсифікацію відсоткового ризику.

"Тобто у разі зниження ринкових відсоткових ставок Міністерство фінансів буде платити менше за рахунок наявності облігацій з плаваючою ставкою, а у разі підвищення ставок на ринку наявність облігацій з фіксованою ставкою буде стримувати вартість запозичень", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда