Омелян розповів про вартість ремонту доріг в Україні

Фото - Укравтодор

Міністр інфраструктури Володимир Омелян навів нові дані про вартість ремонту автодоріг в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Бізнес", повідомляє прес-служба міністерства.

"Зараз у нас вартість поточного ремонту 1 кілометра доріг близько 4 млн гривень, капітального - 8 млн гривень. Вартість 1 кілометра хорошого європейського автобану - це мінімум 1 млн євро", - повідомив міністр.

Крім того, міністр згадав про плани будівництва в країні бетонних доріг з наступного року.

"Це буде об'їзна навколо Житомира. Сподіваюся, бетонні дороги з'єднають Миколаїв і Кропивницький, а також Миколаїв, Херсон і Одесу", - сказав Омелян.

Вигодою для такого рішення він назвав те, що сировина для бетонних доріг виробляється в Україні, а завдяки сучасним технологіям вартість будівництва бетонної і асфальтової дороги "вже співрозмірна".

Разом з тим, бетонна дорога міцніша і може експлуатуватися довше.

На питання про вартість бетонної дороги міністр відповів наступне:

"За приблизними підрахунками, для дороги першої категорії це 18-20 млн гривень за 1 кілометр. А 1 кілометр асфальтової коштує 15-17 млн ​​гривень", - повідомив він.

Як повідомлялося, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 40 мільярдів гривень на ремонт і будівництво доріг.

У 2016 році Україна посіла 137-е місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше голова Укравтодору Славомір Новак заявив, що кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах.

Економічна правда