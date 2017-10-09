Україна чекає новий транш МВФ до кінця року - міністр фінансів

Україна зберігає прихильність програмі допомоги Міжнародного валютного фонду і чекає, що наступний транш в її рамках буде виділено до кінця 2017 року.

Про це повідомляє Reuters.

На цьому тижні Данилюк відправиться до Вашингтона на переговори з МВФ про виділення допомоги в розмірі 17,5 мільярда доларів на тлі побоювань, що програма уповільнила хід.

Данилюк зазначив, що Україна готова обговорювати будь-які питання, які виникнуть у МВФ з приводу пенсійних реформ, схвалених українським парламентом минулого тижня. За словами міністра, всі ці питання легко вирішуються.

"Можу сказати, що ми цінуємо наше співробітництво, ми цінуємо нашу відданість програмі. Це позиція уряду і прем'єр-міністра. Наша мета - успішно завершити програму в 2018 році", - сказав Данилюк.

Нагадаємо, приїзд самої місії МВФ відкладається через відсутність прогресу в питанні призначення голови НБУ.

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