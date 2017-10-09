Україна й Велика Британія внесли зміни до договору про запобігання подвійному оподаткуванню між урядами України й Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії.

Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів.

Як повідомляється, в понеділок у Лондоні в рамках двостороннього співробітництва міністр фінансів Олександр Данилюк разом з державним міністром Великої Британії у справах Європи й Америки Аланом Дунканом підписали протокол про внесення змін до угоди про запобігання подвійному оподаткуванню між урядами України й Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії.

Підписання протоколу спрямовано на запобігання подвійному оподаткуванню доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн.

Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною й Великою Британією залежно від місця їх виникнення, так і шляхом урахування в податкових зобов'язаннях платника податків однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

На думку Мінфіну, це створює сприятливі умови для інвесторів України й Великої Британії; стимулює ділову ініціативу підприємців; регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх відносинах між державами.