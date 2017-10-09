Нобелівську премію присудили за дослідження економічної поведінки

Лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американець Річард Талер "за внесок в дослідження економічної поведінки".

Ім'я лауреата оголосив комітет Шведської Академії 9 жовтня.

Талер відомий як теоретик в області фінансової та економічної поведінки і автор так званої "теорії підштовхування" ("керованого вибору").

Вчений сформулював поняття "лібертаріанський патерналізм" - стратегію, орієнтовану на те, щоб спонукати людину до оптимального вибору, продиктованого розумом, а не почуттями або миттєвими бажаннями.

Поведінкова економіка вивчає вплив соціальних, когнітивних і емоційних чинників на прийняття економічних рішень окремими особами і установами та наслідки цього впливу на ринки.

Одним із засновників поведінкової економіки вважається психолог Деніел Канеман, з яким разом працював Талер.

У 2002 році Канеман отримав Нобелівську премію з економіки "за застосування психологічної методики в економічній науці, особливо - при дослідженні формування суджень і прийняття рішень в умовах невизначеності".

Нобелівську премію за 2002 рік Канеман розділив з Верноном Смітом, який вважається одним із засновників експериментальної економіки.

Розмір премії у 2017 році становить дев'ять мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів).

Церемонія нагородження переможців відбудеться 10 грудня.

Премія з економіки не є спадщиною Альфреда Нобеля. Вона була заснована тільки в 1969 році на честь 300-річчя Шведського державного банку і в пам'ять Нобеля, вона є найпрестижнішою премією в галузі економіки.

Економічна правда