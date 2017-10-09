Ціна на газ для населення може зрости на 18%
Відповідно до діючої методики, ціна на газ може зрости до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів.
Такі розрахунки провело Міністерство енергетики та вугільної промисловості, йдеться у статті на ЕП.
Так, розрахунки показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.
З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме 8,032 тис. грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис. грн за тисячу кубометрів.
Однак в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).
Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.
Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.
Читайте статтю повністю за посиланням: Ціна на газ: удар по кишенях українців чи розлучення з МВФ
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.