Ціна на газ для населення може зрости на 18%

Відповідно до діючої методики, ціна на газ може зрости до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів.

Такі розрахунки провело Міністерство енергетики та вугільної промисловості, йдеться у статті на ЕП.

Так, розрахунки показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.

З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме 8,032 тис. грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис. грн за тисячу кубометрів.

Однак в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Читайте статтю повністю за посиланням: Ціна на газ: удар по кишенях українців чи розлучення з МВФ

Економічна правда