Переговори з Ryanair: НАБУ не розпочинало слідство проти Омеляна і Рябікіна
НАБУ не розпочинало досудове розслідування через скандал навколо переговорів з авіаперевізником Ryanair за зверненням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Таку інформацію надали в НАБУ на запит проекту "Марлін".
"Повідомляємо, що Національним антикорупційним бюро України отримано лист Кабінету Міністрів України № 6045/0/2-17 від 11.07.2017р щодо перевірки інформації на наявність обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях Міністра інфраструктури України та генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під час розгляду пропозицій, проведення переговорів та укладення документів із авіакомпанією "Ryanair", - зазначили в НАБУ.
В НАБУ також додали, що за фактами зазначеними в листі КМУ відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися та досудове розслідування не розпочиналось.
Про результати перевірки переговорів з іноземним авіаперевізником НАБУ повідомило кабмін ще на початку серпня.
Як відомо, 10 липня найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" оголосила про скасування польотів в Україну, хоча у березні повідомила, що почне виконувати рейси з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм з жовтня 2017 року.
Вже 11 липня Володимир Гройсман сповістив, що уряд прийняв рішення звернутися, зокрема, до НАБУ щодо оцінки всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль" щодо дотримання законодавства і умов конкуренції.
Економічна правда
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