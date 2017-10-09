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Переговори з Ryanair: НАБУ не розпочинало слідство проти Омеляна і Рябікіна

Понеділок, 9 жовтня 2017, 11:30

НАБУ не розпочинало досудове розслідування через скандал навколо переговорів з авіаперевізником Ryanair за зверненням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Таку інформацію надали в НАБУ на запит проекту "Марлін".

"Повідомляємо, що Національним антикорупційним бюро України отримано лист Кабінету Міністрів України № 6045/0/2-17 від 11.07.2017р щодо перевірки інформації на наявність обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях Міністра інфраструктури України та генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під час розгляду пропозицій, проведення переговорів та укладення документів із авіакомпанією "Ryanair", - зазначили в НАБУ.

 

В НАБУ також додали, що за фактами зазначеними в листі КМУ відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися та досудове розслідування не розпочиналось.

Про результати перевірки переговорів з іноземним авіаперевізником НАБУ повідомило кабмін ще на початку серпня.

Як відомо, 10 липня найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" оголосила про скасування польотів в Україну, хоча у березні повідомила, що почне виконувати рейси з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм з жовтня 2017 року.

Вже 11 липня Володимир Гройсман сповістив, що уряд прийняв рішення звернутися, зокрема, до НАБУ  щодо оцінки всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль" щодо дотримання законодавства і умов конкуренції.

 

Економічна правда

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Ryanair НАБУ Омелян
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