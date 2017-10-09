ЄС зробить "Північний потік-2" збитковим - ЗМІ

Брюссель хоче заблокувати інвестиції в проект "Північний потік-2", змінивши газові директиви.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, передає "Польське радіо".

В кінці листопада Європейська комісія ініціюватиме перегляд газової директиви - правила третього енергетичного пакета можуть охопити такі проекти, як Північний потік-2.

Як зазначає видання, нові вимоги повинні стосуватися всіх проектів, які будуть запущені з 1 січня 2018 року.

Якщо такі правила вступлять в дію, Газпром буде зобов'язаний їх виконати. Це в свою чергу зробить проект Nord Stream 2 збитковим, пише газета.

В Європейській комісії зараз тривають консультації щодо планованих змін.

"Якщо вони отримають підтримку глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і їх схвалить більшість євродепутатів і урядів країн ЄС, це буде означати кінець зусиль Росії монополізувати поставки в Європу газу в обхід України", - наголошується в статті.

Як повідомлялося, Литва і Данія збираються чинити тиск на Єврокомісію з метою більш суворого ставлення до проекту "Північний потік-2".