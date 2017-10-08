"Харківські тепломережі" отримають 130 мільйонів фіндопомоги

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії в суботу проголосували за надання КП "Харківські теплові мережі" фінансової допомоги в сумі 130 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міського голову Харкова Геннадія Кернеса.

За надання фіндопомоги "Харківським тепловим мережам" проголосували 57 депутатів, проти - 0, утримався 1 депутат.

Кернес підписав рішення відразу після голосування.

Документ передбачає надання КП "Харківським тепловим мережам" фінансової допомоги в розмірі 130 млн гривень на забезпечення виконання зобов'язань підприємства перед постачальниками енергоресурсів за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Харкова за 9 місяців 2017 року не менше ніж на 15% на підставі офіційної звітності органів державного казначейства.