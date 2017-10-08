Застава за директора компанії Новинського становить 5 мільйонів

Харківський районний суд Харківської області обрав запобіжним заходом директору компанії "Укргазвидобуток" Вадиму Мохова арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ZN.ua.

"Суд визначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення 5 млн гривень. Ми клопотали про більшу суму застави - 32 млн гривень", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Харківської області.

Відзначається, що прокуратура ще не прийняла рішення щодо подачі апеляції.

Адвокат Мохова Олег Головков повідомив про те, що захист має намір оскаржити цей запобіжний захід: "У понеділок внесемо заставу. І обов'язково будемо подавати апеляцію на запобіжний захід".

Нагадаємо, 5 жовтня правоохоронці затримали директора приватного акціонерного товариства "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.