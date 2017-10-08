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Університет в Швейцарії почав приймати оплату за навчання в біткоінах

Неділя, 8 жовтня 2017, 10:15

Студенти швейцарського Університет прикладних наук, розташованого в Люцерні, тепер зможуть оплатити навчання криптовалютою Bitcoin.

Про це повідомляє Insider.Pro.

Відзначається, що в університеті активно вивчається технологія блокчейна, що і сприяло вирішенню питання про прийом платежів в біткоінах.

Процесинг буде здійснювати стартап Bitcoin Suisse AG. Саме вони візьмуть на себе ризики, пов'язані з коливаннями курсу криптовалюти. Платежі в біткоіни будуть конвертуватися у валюту Швейцарії щотижня або щодня, при досягненні порогу в 10 тисяч швейцарських франків. Комісія складе 1%.

Нагадаємо, у Швеції будують найбільшу ферму з видобутку біткоінів.

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bitcoin Швейцарія
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