Університет в Швейцарії почав приймати оплату за навчання в біткоінах
Студенти швейцарського Університет прикладних наук, розташованого в Люцерні, тепер зможуть оплатити навчання криптовалютою Bitcoin.
Про це повідомляє Insider.Pro.
Відзначається, що в університеті активно вивчається технологія блокчейна, що і сприяло вирішенню питання про прийом платежів в біткоінах.
Процесинг буде здійснювати стартап Bitcoin Suisse AG. Саме вони візьмуть на себе ризики, пов'язані з коливаннями курсу криптовалюти. Платежі в біткоіни будуть конвертуватися у валюту Швейцарії щотижня або щодня, при досягненні порогу в 10 тисяч швейцарських франків. Комісія складе 1%.
Нагадаємо, у Швеції будують найбільшу ферму з видобутку біткоінів.
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