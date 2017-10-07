Всі розділи
Укр / Рус

Україна та Індія домовилися про економічне співробітництво

Субота, 7 жовтня 2017, 10:00

Україна та Індія домовилися про активізацію економічного співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ за підсумками візиту міністра закордонних справ Павла Клімкіна до Індії.

Відзначається, що в рамках візиту Клімкін провів переговори з міністром закордонних справ Республіки Індія Сушмою Сварадж та державними міністрами закордонних справ Мобашаром Акбаром і Віджеєм Сінгхом.

В ході переговорів були розглянуті весь спектр двосторонніх відносин і широкий комплекс глобальних і регіональних проблем.

Сторони підтвердили домовленість про проведення чергового засідання Спільної міжурядової комісії з торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва в Києві в листопаді.

Також зазначається, що були поставлені конкретні завдання консулам зі сприяння просуванню на ринки південноазіатських країн української експортної продукції, початку спільних економічних проектів.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Індія
Матеріали за темою
Індія може першою запустити Hyperloop 7 вересня 2017, 18:31
В Індії почалися перші в світі торги алмазними ф'ючерсами 28 серпня 2017, 20:46
В Індії заборонять безпілотні авто 25 липня 2017, 16:40
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті