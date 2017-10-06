Роснефть поставить власнику українського трубопроводу пального на 50 мільярдів

Компанія Роснефть уклала десятирічний контракт на експорт від 30 до 50 млн тонн дизельного палива з компанією ITC Industry Trading Company SA (Швейцарія), главою якої є власник єдиного в Україні нафтопродуктопроводу громадянин Німеччини Анатолій Шефер.

Про це йдеться в системі розкриття корпоративної інформації компаніями РФ, пише LIGA.net.

Період поставки нафтопродуктів розрахований на 10 років з 1 січня 2018 року до 30 червня 2028 року включно.

"Розмір угоди в грошовому вираженні й у відсотках від вартості активів емітента не визначений, оскільки залежить від ринкових цін на дизельне паливо в довгостроковій перспективі, ціна кожної поставки визначається за формулою", - йдеться в повідомленні.

Роснефть буде поставляти ITC Industry Trading Company від 3 до 5 млн тонн на рік дизельного палива Євро з вмістом сірки до 10 ppm.

За розрахунками LIGA.net, з урахуванням оптових цін на дизельне паливо, суму угоди можна оцінити в 30-50 млрд доларів.

Як повідомлялося, з 2017 року швейцарська ITC Industry Trading Company SA стала великим експортером нафтопродуктів Роснефти.

За даними ФТС, в лютому цього року Роснефть почала експортувати частину нафтопродуктів через ITC Industry Trading.

Станом на 25 серпня 2017 року, через швейцарського трейдера Роснефть поставила різне паливо на суму близько 300 млн доларів. Йдеться про дизельне паливо, мазут, зріджений газ, етилен та інші види нафтопродуктів.

Частина нафтопродуктів експортується в Ізраїль, Нідерланди, Грецію, свідчать дані ФМС.

Згідно із швейцарським реєстром юридичних осіб, членом ради директорів ITC Industry Trading Company SA є громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Йому також належить інша швейцарська компанія - International Trading Partners AG.

У власності цієї структури з 2016 року знаходиться єдиний в Україні нафтопродуктопровід ПрикарпатЗахідТранс (ПЗТ). 19 серпня ПЗТ реорганізувався в ТОВ з дочірнього підприємства російської Транснафти.

1% ПрикарпатЗахідТранс належить безпосередньо Шеферу, 99% - International Trading Partners. Кінцевим бенефіціаром ПЗТ, за даними українського реєстру є Шефер.

Трубопроводом ПЗТ в Україну постачається дизельне паливо з Росії. Єдиним постачальником ДТ є Роснефть. Всі поставки йдуть через групу Proton Energy Нісана Моїсеєва.

Дві швейцарські компанії Шефера - ITC Industry Trading і International Trading Partners - раніше проводили операції з українськими компаніями, пов'язаними з оточенням Віктора Медведчука.