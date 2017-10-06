НБУ попереджає: криптовалюта - це вкрай ризикована річ

Національний банк України попереджає про ризики використання криптовалюти, оскільки її статус ще не визначено і регулятор продовжує роботу над цим питанням.

Про це повідомив керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі в ході круглого столу, присвяченого крипто валюті, пише УНІАН.

"Як державний орган, який ще працює над визначенням цього явища, ми попереджаємо про ризики. Тому ми зобов'язані, з урахуванням фінансової грамотності населення, попередити всіх", - сказав він.

Представник НБУ також додав, що поки не визначено статус криптовалюти, за будь-які операції з криптовалютою користувач особисто несе відповідальність за свої кошти.

"Криптовалюта - це вкрай ризикована річ. Хочете грати з інструментом, де незрозуміло, захищений він чи ні від хакерських атак, від шахрайства, від обману? Все, що ви робите з вашими грошима, це все під вашу відповідальність", - сказав Бахтарі.

Він зазначив, що при визначенні статусу криптовалюти враховуватимуться рішення, прийняті провідними регуляторами світу.

"Найближчим часом якісь рішення прийматимуть. Враховуватимемо ті рішення, які прийматимуть, можливо, на рівні Європейського центрального банку, на рівні Єврокомісії. Самі досліджувати, й те, що рекомендують інші, й ми зробимо публічну заяву (про статус криптовалюти – Ред.), але коли це буде - не знаю", - сказав представник НБУ.

Бахтарі також додав, що регулювання в жодному разі не повинно заважати розвитку новітніх технологій у фінансовому секторі. "Ми (НБУ – Ред.) не повинні стати буфером, який не дозволить чомусь розвиватися", - сказав він.

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