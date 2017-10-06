Всі розділи
Укр / Рус

Українці у вересні продали на 41 мільйон доларів більше, ніж купили

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 10:55

У вересні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему становив 40,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Відзначається, що в вересні банки продали готівкової валюти населенню на 665,5 млн, купили - на 706,1 млн доларів.

З початку року українці продали банкам на 2,036 млрд доларів більше готівкової валюти, ніж купили.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

валюта НБУ
Матеріали за темою
Нацбанк спростив переказ валюти за кордон 5 жовтня 2017, 13:24
Японська фінансова група створює власну цифрову валюту 3 жовтня 2017, 20:15
НБУ не планує прибирати 1 та 2 копійки, хоч вони вже нічого не варті 1 вересня 2017, 13:49
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті