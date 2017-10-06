Українці у вересні продали на 41 мільйон доларів більше, ніж купили
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 10:55
У вересні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему становив 40,6 мільйона доларів.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.
Відзначається, що в вересні банки продали готівкової валюти населенню на 665,5 млн, купили - на 706,1 млн доларів.
З початку року українці продали банкам на 2,036 млрд доларів більше готівкової валюти, ніж купили.
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