Українці у вересні продали на 41 мільйон доларів більше, ніж купили

У вересні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему становив 40,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Відзначається, що в вересні банки продали готівкової валюти населенню на 665,5 млн, купили - на 706,1 млн доларів.

З початку року українці продали банкам на 2,036 млрд доларів більше готівкової валюти, ніж купили.