На українських ТЕС скоротилися запаси дефіцитного антрациту

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 27 вересня по 4 жовтня поточного року скоротилися на 1,6% – до 531,7 тисячі тонн.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зазначається, що при цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 4,3% – до 735,6 тисячі тонн за 769 тисяч тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 3,2% – до 1,267 мільйона тонн.

Раніше повідомлялося, що до Польщі з ОРДЛО вивезли майже 100 тисяч тонн вугілля.