НБУ підготує новий графік докапіталізації банків

Національний банк України підготує до 15 жовтня новий графік докапіталізації банків.

Про це в середу в ході засідання парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності заявила заступник глави НБУ Катерина Рожкова, пише FinClub.

Прохання до НБУ передати в комітет проект нового графіка докапіталізації банків до 500 млн гривень в період до 2024 року в ході засідання комітету висловив нардеп від БПП Михайло Довбенко. Його підтримали колеги по комітету.

"Після значних зусиль нашого комітету ми нарешті домовилися з НБУ про зміни в графіку збільшення статутного капіталу малих і середніх банків. До 15-жовтня вони разом з ринком повинні підготувати новий план", - сказав після засідання комітету його голова Сергій Рибалка.

Заступник глави НБУ Катерина Рожкова уточнила, що вони встигнуть до 15 жовтня подати в комітет проект постанови НБУ з новим графіком. Публічно вона заявила, що в найближчі дні вони повинні узгодити його з МВФ.

Йдеться про те, що мінімальний статутний капітал 200 млн гривень банки повинні були мати до 11 липня 2017 року, а підняти його до 300 млн гривень - вже до 11 липня 2018 року. НБУ на прохання банків перенесе цей дедлайн.