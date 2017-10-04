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Частині пенсіонерів доведеться почекати підвищених пенсій – Розенко

Середа, 4 жовтня 2017, 18:42

Частина пенсіонерів може отримати підвищені пенсії, відповідно до прийнятої Верховною Радою пенсійної реформи не в жовтні, а в листопаді, через необхідність проведення перерахунку.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду, передає УНІАН.

"Пенсіонери отримають підвищені пенсії вже в жовтні... Частина пенсіонерів може отримати підвищення в листопаді через необхідність проведення перерахунку, в такому випадку в листопаді будуть доплати. Для пенсіонерів тут нічого нового, вони знайомі з такою практикою", - сказав Розенко.

Як відомо, у віторок парламент ухвалив пенсійну реформу.

Раніше ЕП уже писала, що передбачала пенсійна реформа від уряду. З основними змінами, які пропонувалися напередодні першого читання, можна ознайомитися тут.

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