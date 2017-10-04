ДФС за два роки оштрафувала власників АЗС на 3,2 мільярда
За останні два роки Державна фіскальна служба оштрафувала власників АЗС на суму 3,2 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Як наголошується, за останні два роки було перевірено понад 500 суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж паливно-мастильних матеріалів через АЗС.
"За результатами проведених документальних перевірок донараховано податків та штрафних санкцій на суму 3,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
"Податковою міліцією за 8 місяців цього року припинена діяльність більше 200 АЗС, які працювали з порушенням вимог чинного законодавства", - підкреслив в. о. голови ДФС Мирослав Продан.
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Економічна правда
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