ДФС за два роки оштрафувала власників АЗС на 3,2 мільярда

За останні два роки Державна фіскальна служба оштрафувала власників АЗС на суму 3,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як наголошується, за останні два роки було перевірено понад 500 суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж паливно-мастильних матеріалів через АЗС.

"За результатами проведених документальних перевірок донараховано податків та штрафних санкцій на суму 3,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

"Податковою міліцією за 8 місяців цього року припинена діяльність більше 200 АЗС, які працювали з порушенням вимог чинного законодавства", - підкреслив в. о. голови ДФС Мирослав Продан.

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Економічна правда