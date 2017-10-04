Накопичувальна пенсійна система може запрацювати з 2019 року

Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу, передає УНІАН.

"Влада повинна була запроваджувати накопичувальну систему в 2006-2007 роках, але це постійно відкладалося через політичні рішення", - заявив міністр.

"Я впевнений, що ми не допустимо перенесення термінів впровадження накопичувальної системи, і вона буде запроваджена з 1 січня 2019 року, як це визначила Верховна Рада. Це і буде остаточна пенсійна реформа", - сказав Розенко.

Як відомо, у віторок парламент ухвалив пенсійну реформу.

Раніше ЕП уже писала, що передбачала пенсійна реформа від уряду. З основними змінами, які пропонувалися напередодні першого читання, можна ознайомитися тут.