Intel може закрити офіс в Україні

Американська Intel, найбільший виробник мікропроцесорів, може закрити представництво в Україні.

Про це повідомляє Ain.ua.

Днями партнери, які співпрацюють з локальним офісом, отримали лист (є у розпорядженні редакції) з проханням повернути зразки продукції "в зв'язку з ліквідацією компанії "Інтел Україна".

Проте, за даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, українська юрособа Intel поки не перебуває в процесі припинення. Керівник представництв компанії в Україні, Білорусі та Молдові Дмитро Калита на запит видання відповів: "Компанія не коментує свої бізнес-рішення. Станом на 4 жовтня в роботі українського офісу нічого не змінилося".

Український підрозділ Intel було засновано ще в 1992 році, а з початку двотисячних в його зону відповідальності також потрапили Білорусь і Молдова. Основними функціями офісу є продаж і підтримка, хоча за роки роботи він в різних сферах співпрацював з державою, реалізовував безліч ініціатив у сфері освіти, підтримував локальні заходи.

Нагадаємо, компанія Intel розробила чіп Loihi, що імітує роботу людського мозку.