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США допоможе Нацбанку з кібербезпекою

Середа, 4 жовтня 2017, 12:45

Національний банк і представники Федерального резервного банку Нью-Йорка домовилися про розширення співпраці в області кібербезпеки.

Про це Нацбанк повідомив на своїй сторінці Facebook.

Як повідомляється, 3 жовтня в Нацбанку відбулася зустріч з представниками Федерального резервного банку Нью-Йорк, який є частиною ФРС США.

Сторони домовилися розширювати співпрацю, особливо в області кібербезпеки, і частіше зустрічатися з метою консультацій про діяльність центральних банків України та США, а також впливу глобальних тенденцій на фінансові системи країн.

В ході зустрічі і. о. голови НБУ Яків Смолій розповів про масштабну внутрішньої реорганізації Національного банку, а також про кроки, які регулятор уже здійснив в напрямку реалізації реформ.

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