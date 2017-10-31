Заборгованість населення за комунальні послуги знижується

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у вересні 2017 року знизилася на 0,8% від рівня серпня.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Загальна сума заборгованості становила 23,5 млрд грн (без урахування електроенергії).

За даними Держстату, в цілому у вересні 2017 року українці сплатили за житлокомпослуги 3,8 млрд грн, що з урахуванням погашення боргів по попереднім періодам становило 106,9% нарахованої за цей місяць суми.

Найвищий рівень оплати житлокомпослуг у вересні 2017 року зафіксовано в Харківській (159,8% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Запорізькій (126,5%) та Миколаївській (124,3%) областях, найнижчий - в Сумській (72,5%), Івано-Франківській (75,8%) та Тернопільській (78%) областях.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) у вересні 2017 року зросли в порівнянні з серпнем на 9% - до 539,4 грн.

Згідно з даними Держстату, в січні-вересні 2017 року з населенням укладено 64,4 тис договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 295,2 млн грн.

У 2016 році українці сплатили за житлокомпослуги 60,053 млрд грн, або 82,8% нарахованих за цей період сум, що на 23,6% більше, ніж у 2015 році (рівень оплати становив 95,4%).

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