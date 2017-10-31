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Українська "дочка" російського "Сбербанку" отримала 104 мільйона прибутку

Вівторок, 31 жовтня 2017, 14:25

Дочірній банк російського державного "Сбербанку" в Україні, що посідає 6-те місце серед українських банків за обсягом активів, у січні-вересні 2017 року отримав 103,979 мільйона гривень прибутку проти збитку в 2,963 мільярда гривень за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 15,7% - до 40,679 мільярда гривень, зобов'язання – на 17,2%, до 36,943 мільярда гривень, власний капітал зріс до 3,736 мільярда гривень.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити "дочку" Сбербанку.

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Сбербанк банки
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