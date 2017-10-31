Українська "дочка" російського "Сбербанку" отримала 104 мільйона прибутку

Дочірній банк російського державного "Сбербанку" в Україні, що посідає 6-те місце серед українських банків за обсягом активів, у січні-вересні 2017 року отримав 103,979 мільйона гривень прибутку проти збитку в 2,963 мільярда гривень за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 15,7% - до 40,679 мільярда гривень, зобов'язання – на 17,2%, до 36,943 мільярда гривень, власний капітал зріс до 3,736 мільярда гривень.



Нагадаємо, Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити "дочку" Сбербанку.