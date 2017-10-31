Академія аграрних наук призупинила членство всіх академіків з Росії

Національна академія аграрних наук України (НААНУ) призупинила членство 22 академіків - громадян Росії.

Про це сказано у відповіді Академії на запит Українських Новин.

Зокрема, загальні збори НААНУ призупинили членство іноземних членів академії - громадян Росії: Рудольфа Алексахіна, Анатолія Грабовця, Михайла Гулюкіна, Андрія Іванова, Олександра Каштанового, Миколи Ковальова, Анатолія Корнієнка, Юрія Лачуги, Олександра Литвиненка, Андрія Мисика, В'ячеслава Позднякова, Петра Прохоренка, Геннадія Романенка, Євгенія Савченка, Анатолія Самуйленка, Віктора Сичова, Анатолія Смирнова, Миколи Стрекозова, Ігоря Тихоновича, Івана Ушачова, Володимира Шкрабака й Володимира Шумного.

Таким чином, було припинено членство всіх російських академіків.

Також припинено членство 2 академіків і 3 членів-кореспондентів, які не підтвердили громадянство України, зокрема тих, які проживають на території анексованого Росією Криму й тимчасово окупованій території Донбасу, не підтримують зв'язок з академією й не виконують обов'язки членів НААНУ.

Йдеться про членів академії Анатолія Авідзбу, Федора Адаменю й членів-кореспондентів Віктора Загоруйка, В'ячеслава Іванченка, Миколу Макрушина.

Крім того, НААНУ вивела з персонального складу академії члена-кореспондента Валентину Ткаченко.