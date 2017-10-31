Перевезення залізницею офіційно здорожчали

Cьогодні набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури від 20 жовтня № 357 "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до збірника тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ним послуги", яким введена в дію індексація тарифів на 15%.

Його опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр" від 31 жовтня 2017 року №204.

За словами в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, цьогорічний розмір індексації тарифів на перевезення вантажів 15% – це компромісне рішення, що визріло в ході тривалого діалогу ПАТ "Укрзалізниця" та учасників ринку перевезень. Усі кошти від індексації тарифі компанія акумулюватиме на окремому інвестиційному рахунку та звітуватиме про їх використання.

"Завдяки відкритості нам вдалося досягти консенсусу в переговорах з бізнесом щодо індексації тарифів. Кошти від індексації ми спрямуємо, зокрема на модернізацію, будівництво та придбання рухомого складу, а також інфраструктуру. Програма оновлення рухомого складу до 2021 року передбачає спрямувати на ці цілі 108 млрд грн", – зазначив Євген Кравцов.

Востаннє тарифи на вантажоперевезення змінювалися у квітні 2016 року. І з того часу ціни на продукцію, яку споживає галузь, значно зросли. Індекс цін виробників промислової продукції навіть з урахуванням індексації залишається вищим, ніж зростання вартості залізничних перевезень.

У 2017-му в середньому за рік тарифи на вантажоперевезення зростуть лише на 2,5%. У стратегії розвитку компанії до 2021 року запланована індексація тарифів на рівні росту індексу цін виробників, і при цьому фактично лише 28 % потреб Укрзалізниці будуть покриватися за рахунок зміни тарифу.

Нагадаємо, державна регуляторна служба схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" на 15%.