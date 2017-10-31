Міненерго пропонує підвищити ціну на вугілля держшахт

Міністерство енергетики рекомендує з 1 листопада підвищити ціну на вугілля для державних шахт з 2,2 тисяч гривень до 2,425 тисяч гривень за тонну.

Відповідне рішення було ухвалено під час наради з питання визначення граничної ціни на вугільну продукцію, повідомляє прес-служба Міненерго.

Виступаючи на нараді міністр енергетики Ігор Насалик зазначив, що згідно котирувань форвардів на поставку вугілля в листопаді 2017 року - квітні 2018 року ціни на енергетичне вугілля збільшуються відносно середнього значення за останні 6 місяців.

Він наголосив, що поточна ціна імпортованого вугілля з ПАР становить близько 100 доларів за тонну, з США - 97-110 доларів за тонну.

"Враховуючи викладене, граничний рівень ціни 1 тони вугілля для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей, що встановлений для державних вугільних підприємств на рівні 2,2 тисяч грн/т не відповідає ринковим цінам", - сказав він.

"З огляду на зазначене, індикативна ціна 1 тони вугілля для ГК ТЕС та ТЕЦ України має становити 2 425 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) при середній калорійності українського вугілля газової групи 5200 Ккал", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Міненерго з 1 листопада рекомендувало підвищити ціну на вугілля для державних шахт до 2,425 тисяч грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування).

Економічна правда