Польська SprintAir припинила польоти до Львова

Польська авіакомпанія SprintAir в неділю, 29 жовтня, виконала останній рейс з Радом до Львова.

Про це повідомляє ЦТС.

Відзначається, що причиною для припинення польотів стало закінчення договору між перевізником і адміністрацією аеропорту Радом. Новий документ так і не був підписаний.

"Вчора в неділю, 29 жовтня, ми зробили останній регулярний пасажирський рейс з аеропорту Радом. Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирів за їхню довіру, вибір рейсів SprintAir і багато теплих слів і приємних коментарів, які ми мали задоволення чути, виконуючи польоти до Львова , Праги і Гданську! ", - йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.

Нагадаємо, що SprintAir почала літати до Львова з Радома в червні 2016 року.