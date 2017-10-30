Курс біткоіна побив черговий рекорд

Курс біткоіна досяг позначки 6300 доларів.

Про це повідомляє CoinDesk.

Перша в світі криптовалюта піднялася до максимуму в 6 306,58 доларів за індексом цін на CoinDesk о 20:30.

До ранку понеділка, 30 листопада ціна біткоіна знову трохи знизилася, і зараз він торгується близько 6125 доларів.

Проте, аналітики відзначають, що збільшення відбувається в той час, коли біткоін найбільш знаменитий в очах громадськості, а бізнес-лідери тепер обговорюють біткоіни майже щодня.

В даний час капіталізація біткоіну становить 102 млрд доларів, а сукупна капіталізація кріптовалютного ринку - 178 млрд доларів.

Нагадаємо, біткоін знову розколовся, а розробник Bitcoin створив нову криптовалюту.