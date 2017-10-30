Порошенко затвердив підвищення пенсій

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №2150-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій".

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Документ прийнятий парламентом за основу та в цілому 3 жовтня 255 голосами.

Відповідний закон уточнює перелік видатків, що здійснюються на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян з Державного бюджету та місцевих бюджетів.

"Зазначений Закон системно пов’язаний із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", реалізація його норм дозволить визначити джерела фінансового забезпечення окремих соціальних виплат та розмежувати зазначені видатки між бюджетами", - йдеться у повідомленні.

Документ набирає чинності одночасно із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Як повідомлялось, 8 жовтня Порошенко підписав закон про "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким запровадилась пенсійна реформа.

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Економічна правда