Всі розділи
Укр / Рус

Порошенко затвердив підвищення пенсій

Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:55

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №2150-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій".

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Документ прийнятий парламентом за основу та в цілому 3 жовтня 255 голосами.

Відповідний закон уточнює перелік видатків, що здійснюються на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян з Державного бюджету та місцевих бюджетів.

"Зазначений Закон системно пов’язаний із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", реалізація його норм дозволить визначити джерела фінансового забезпечення окремих соціальних виплат та розмежувати зазначені видатки між бюджетами", - йдеться у повідомленні.

Документ набирає чинності одночасно із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Як повідомлялось, 8 жовтня Порошенко підписав закон про "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким запровадилась пенсійна реформа.

Рекомендуємо почитати: Життя після реформи. Як зміняться пенсії з 1 жовтня

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

президент Порошенко пенсійна реформа пенсії держбюджет
Матеріали за темою
Президент підписав закон, який зобов’язує ставити лічильники 28 липня 2017, 13:35
Прозорість як помста. Навіщо влада "закручує гайки" 18 липня 2017, 09:00
Президент підписав закон про збільшення розміру аліментів 7 червня 2017, 12:10
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті