Сукупний держборг України перевищив 2 трильйони

Сукупний державний борг України у вересні виріс на 0,62%, або на 470 мільйонів доларів до 77,03 мільярда доларів в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець вересня становив 2,043 трлн гривень, або 77,03 млрд доларів, проти 1,958 трлн гривень, або 76,56 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 вересня становив 1,725 трлн гривень (65,03 млрд доларів) проти 1,649 трлн гривень, або 64,47 млрд доларів місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 1,35 млрд доларів до 38,65 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг зріс на 4,78 млрд гривень до 699,72 млрд гривень (26,38 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 вересня становив 318,31 млрд гривень, або 12 млрд доларів.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.

Як відомо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній Раді встановити граничний розмір держборгу на кінець 2018 року в сумі 1,999 трлн гривень.

Економічна правда