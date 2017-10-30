Adria Airways після п'ятирічної перерви відновила польоти в Україну

Словенська авіакомпанія Adria Airways після п'ятирічної перерви повернулася в Україну.

Про це повідомляє ЦТС.

Відзначається, що в неділю, 29 жовтня, перевізник почав літати за маршрутом Любляна-Київ-Любляна.

Рейс обслуговувався літаком Bombardier CRJ-900LR місткістю 86 пасажирів. Вік повітряного судна становить близько 9 років.

Наступні рейси Adria Airways відбудуться в четвер і п'ятницю. Вартість квитка в одну сторону на найближчі дати починається від 108 євро.0

Нагадаємо, що словенська авіакомпанія буде літати в аеропорт Бориспіль тричі на тиждень. З Любляни літак буде вилітати по четвергах, п'ятницях і неділях, з Борисполя - по понеділках, п'ятницях і суботах.